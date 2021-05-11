العراق يدين الإنفجار الإرهابيِّ قرب مدرسة في كابول

2021/05/11 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن ادانتها للإنفجار الإرهابيِّ الذي وقع قرب مدرسة في العاصمة الافغانية كابول، فيما شددت على ضرورة مواجهة عصابات التطرف والتكفير.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للإنفجار الإرهابيِّ الذي وقع يوم السبت الماضي بالقرب من مدرسة في العاصمة الافغانية كابول، والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح أخرين".

واضاف "نُقدِّمُ تعازينا لحكومة أفغانستان وشعبها، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أن العراق حارب عصابات التطرف والتكفير داعش"، مشددا على "ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".

واعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت الماضي، ان انفجارا وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

وتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

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