إسرائيل تستدعي الاحتياط.. وقرار بمواصلة الغارات على غزة

2021/05/11 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على استدعاء خمسة آلاف جندي احتياط "من أجل مساندة القوات العاملة في المنطقة الجنوبية والجبهة الداخلية".

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