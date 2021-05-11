جريمة مروعة تهز العراق... اغتصاب طفلة بعمر 3 سنوات

2021/05/11 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام الشامية في الديوانية، الثلاثاء، من القاء القبض على متهم قام باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في ناحية الصلاحية.

وقالت شعبة المكافحة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 أيار 2021)، ان "مفارز شعبة مكافحة اجرام الشامية في الديوانية بامرة الرائد أحمد جليل حسن وعدد من المنتسبين وبعد جمع المعلومات والتحري وأخذ الموافقات الاصولية تمكنت من القاء القبض على متهم يبلغ من العمر 26 سنة اعترف أثناء التحقيق قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد استدراجها إلى غرفة مهجورة وذلك في ناحية الصلاحية".

واضاف البيان، "حيث تم تصديق اقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة بعد أن تمت إحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

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