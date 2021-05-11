2021/05/11 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم

الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء

المُقدسة ، الدكتور كرار جواد العباسي ،

الثلاثاء ، إن " الشعب الرقابية الصحية

والجهات الساندة لها ، ماضية في

إجراءاتها ومتابعتها للأسو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العثور على مخزن " متخفي " فيه 21 طن من مادة حليب الأطفال ( ألماني المنشأ ) مُنتهي الصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:العثور على مخزن " متخفي " فيه 21 طن من مادة حليب الأطفال ( ألماني المنشأ ) مُنتهي الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).