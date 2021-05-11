2021/05/11 | 12:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العثور على مخزن " متخفي " فيه 21 طن من مادة حليب الأطفال ( ألماني المنشأ ) مُنتهي الصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء
المُقدسة ، الدكتور كرار جواد العباسي ،
الثلاثاء ، إن " الشعب الرقابية الصحية
والجهات الساندة لها ، ماضية في
إجراءاتها ومتابعتها للأسو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العثور على مخزن " متخفي " فيه 21 طن من مادة حليب الأطفال ( ألماني المنشأ ) مُنتهي الصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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