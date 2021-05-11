وكالة الاستخبارات: الإطاحة بمطلوب أمنيا في الديوانية اعترف بقيامه بزرع عبوات وتنفيذ جرائم

2021/05/11 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية الإطاحة بمطلوب بقضايا ارهابية في محافظة الديوانية

الوكالة قالت في بيان ان مفارزها تمكنت ومن خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة من القاء القبض على أحد المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة إرهاب في محافظة الديوانية، والذي اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الارهابية.

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