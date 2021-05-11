2021/05/11 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعرب العراق، اليوم الثلاثاء، عن ادانته التفجير الإرهابي قرب مدرسة للبنات في العاصمة الافغانية كابول.وقال المتحدث بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدين التفجير الإرهابي قرب مدرسة للبنات في كابول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين التفجير الإرهابي قرب مدرسة للبنات في كابول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين التفجير الإرهابي قرب مدرسة للبنات في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).