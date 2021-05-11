مكافحة الارهاب: القبض على ارهابيين اثنين في الاعظمية وحي الجهاد

2021/05/11 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز مكافحة الارهاب اليوم الثلاثاء، تنفيذه عدة عمليات امنية تهدف الى القاء القبض على الارهابيين في بغداد والمحافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد الى السومرية نيوز" حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة يستمر الشجعان في جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم المتميزة حيث باشر جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب نوعي أول أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين بمنطقتي ( الأعظمية - وحي الجهاد) في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد .

وليبدأ أبطالنا بواجب نوعي ثانٍ في مُحافظتي ديالى وصلاح الدين حيثُ تم إلقاء القبض على ( ٣ ) عناصر إرهابية من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب .وأختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم بالقبض على عُنصر إرهابي في قضاء الفلوجة - الأنبار.ليصل عدد المُلقى القبض عليهم إلى ( ٦ ) عناصر من بقايا عصابات داعـش.

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