وزارة الزراعة تقر الخطة الزراعية الصيفية للموسم الزراعي 2021

2021/05/11 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقرت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الخطة الزراعية استعدادا للموسم الزراعي الصيفي تم اقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي ٢٠٢١ .

و اوضح الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف، أن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت وبكافة اعضائها من أجل مناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي٢٠٢١و البالغة ١٩٨١٩٨١ دونم و للمساحات المروية (أنهار و مشاريع أروائية وابار ).

وحسب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات عدى اقليم كردستان ،وتناول النقاش امكانية أقرار المساحات المقترحة من قبل وزارة الزراعة للمساحات المروية انهار ومشاريع اروائية ،وبعد اجتماعات متواصلة تم خلالها تسليم الاقراص المدمجة لكل المساحات المقترح زراعتها من قبل مديريات الزراعة .

وخلصت الاجتماعات الى بيان ايضاح وزارة الموارد المائية بأن الخزين المائي الحالي في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات الخطة الصيفية المقترحة ،وبناء على ما عرضته الوزارتين فقد جرى الاتفاق يتحديد المساحات الكلية المشمولةبالارواء للموسم الصيفي والبالغة ١٨٦١٥٨٧ دونم بضمنها ٣٩٦٦٥٠ دونم تزرع بمحصول الشلب وعلى حوض الفرات موزعة على محافظات النجف الاشرف والديوانية والمثنى وذي قار ( ودائرة البحوث الزراعيةعلى نهر الفرات) .

اما المساحات الاخرى فتضمنت زراعة محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وزهرة الشمس والماش والسمسم والقطن والدخن والخضروات وومحلصيل أخرى .

ونظرا لانخفاض مناسيب المياه في سد حمرين نتيجة قلة الايرادات المائية،فأن الخطة الزراعية في محافظة ديالى تقتصر على تأمين المياه للزراعة البستنية حصرا ، كماتم منع زراعة محصول الشلب على حوض نهر دجلة والغراف، موضحاً بأن الوزارتين أكدتا على منع الزراعة داخل حدود الاهوار والمهارب الفيضانية في محافظات واسط وميسان البصرة وديالى وذي قار ، فيما اكدتا الوزارتين على ألتزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الأروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرأ ، وحملت الوزارتان المتجاوزين المسؤولية جراء تجاوزهم .

كما ان الوزارتين غير ملزمتين وغيرمسؤولتين في النظر او الترويج لأي طلبات بشأن التعويض في حالة حدوث اي مخالفة ،داعياً الجميع الى الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من اجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين

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