مع انخفاض الاصابات.. الصحة تعلق على طبيعة موقف وباء كورونا في العراق

2021/05/11 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن الوقت مازال مبكرا لتقييم الموقف الوبائي خلال هذه الفترة التي شهدت انخفاض في عدد الإصابات، مشيرا الى عدم تسجيل اي إصابة مؤكدة حاليا بالسلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن هناك اقبال متزايد في الآونة الاخيرة على اخذ اللقاح، لافتا إلى توفر كميات من اللقاح تتناسب مع تزايد إقبال المواطنين.

كما نوه إلى عدم تسجيل إصابة مؤكدة حاليا بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، إلا أن الوزارة مستعدة لجميع الاحتمالات الواردة في هذا الشأن.

واشار إلى إمكانية دخول هذه السلالة الى العراق بسبب وجود عدد من العراقيين هناك.

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