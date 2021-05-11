2021/05/11 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد حسنأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن قرب إنجاز مشروع يسهم باستصلاح 60 ألف دونم شرق البصرة، مبينة أن المشروع بطول أكثر من 40 كيلومتراً.وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر في مشروع مبزل شرق دجلة ،الذي يهدف لتحسين بيئة المياه في شط العرب والانتهاء من مياه البزل الخاصة".وأضاف أن "المشروع سيسهم في استصلاح 50 الى 60 ألف دونم من الأراضي الزراعية شرق البصرة"، لافتاً الى "حرص الوزارة على تنفيذ المشروع والبالغ طوله أكثر من 40 كيلومتراً".وأكد الحمداني أن "العمل مستمر لإنجاز المشروع في أقرب وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تعلن قرب استصلاح 60 ألف دونم شرق البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تعلن قرب استصلاح 60 ألف دونم شرق البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).