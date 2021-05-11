بوتين يصدر

2021/05/11 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة بتاتارستان.

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