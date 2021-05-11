اتصالات لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

2021/05/11 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر فلسطيني اتصالات متقدمة لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، بعد يوم من التصعيد غير المسبوق منذ أشهر.

قال المصدر حسب صحيفة الشرق الأوسط، الذي طلب حجب هويته لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن تفاهمات تم التوصل إليها برعاية مصر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة، على أن تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، فور التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن التفاهمات تنص على انسحاب الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى في شرق القدس، وهو ما حصل فعلياً، واستعادة الهدوء في غزة بوقف هجمات الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المسجد الأقصى، وسمحت لمصلين فلسطينيين بأداء صلاة الفجر دون أي قيود.

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