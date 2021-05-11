2021/05/11 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 3 دقیقة

274 مشاهدة

أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، باغتيال احد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية.





وقال المصدر لمراسل NRT، اليوم، (11 ايار 2021)، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نفذوا هجوما مسلحا على احد المواطنين، مما ادى لاصابته بجروح خطيرة، وتم نقله لمستشفى القضاء لكنه توفي لعدم القدرة على إسعافه من قبل الكوادر الطبية".

وأوضح، ان "المجني عليه يعمل نجار قوالب بناء، وأثناء خروجه للعمل فجرا اتجهت دراجة يستقلها شخصين واطلقوا عليه النار بواسطة سلاح كلاشنكوف مما ادى لاصابته بإطلاقه في منطقة الرأس واخرى في منطقة الفك الأيسر".

وأضاف ان "المجني عليه لا توجد لديه أي مشاكل مسبقا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال مواطن برصاص مجهولين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال مواطن برصاص مجهولين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).