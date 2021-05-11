كربلاء تضع خطة طوارئ صحية بمناسبة عيد الفطر المبارك

2021/05/11 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت دائرة صحة كربلاءالمقدسة ، خطة

طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال أيام عطلة

عيد الفطر المبارك .

وقال مدير عام الدائرة ، الدكتور صباح

الموسوي ، في تصريح لـ ( وكالة نون

الخبرية ) ، اليوم الثلاثاء ، إن

"

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