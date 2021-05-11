هجوم إرهابي لداعش على قرية بين ديالى وصلاح الدين يدمر 15 محولة ومضخة زراعية

2021/05/11 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، بوقوع هجوم لعناصر تنظيم داعش على محيط قرية تقع في الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى، ودمروا 15 محوّلة ومضخّة زراعية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم محيط قرية الهيتاويين في يرف ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) مستهدفا نقطة أمنية للجيش، دون أي إصابات بشرية".

وأشار إلى أن "عناصر التنظيم هاجموا محولات ومضخات زراعية تقع قرب نهر العظيم ودمر 15 منها بالحرق والاستهداف بالإطلاقات النارية ما أدى إلى عطلها".

وأضاف، أن "المحولات والمضخات الزراعية تؤمن الكهرباء لسحب المياه لمناطق زراعية واسعة واستهدافها يأتي من باب الاضرار باقتصاد القرى المحررة".

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