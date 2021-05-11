الإعلام الأمني: القبض على 61 مطلوباً بمواد قانونية مختلفة في البصرة

2021/05/11 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على ٦١ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.

وقال بيان للخلية، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة، والقاء القبض على المطلوبين، شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش لغرض القاء القبض على المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف، ان "العملية أسفرت عن القبض على ٦١ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".

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