المصادقة على أقوال متهم قام بمعالجة المصابين بفيروس كورونا في بغداد دون موافقات رسمية

2021/05/11 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق السماوة في رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية اقوال متهم عن جريمة معالجة المواطنين المصابين بفيروس كورونا دون موافقات رسمية.

وأكد مجلس القضاء الاعلى في بيان ان المحكمة اتخذت الاجراءات التحقيقية بحق المتهم كونه أقدم على خداع وايهام المواطنين بانه قادر على معالجة المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب ومن دون موافقات رسمية، مضيفا ان المتهم كان يقوم بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحته الشخصية باسم علي الموالي دون مراعاة للإجراءات الوقائية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأشهر الماضية مقاطع نشرها الشخص المذكور ويظهر فيها اثناء تقديمه العلاج للمصابين فضلا على إطلاقه تصريحات أنكر فيها وجود فيروس كورونا.

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