المرشح حسن شيخاني يكشف عن تلقيه تهديدات لثنيه عن المشاركة في العملية الانتخابية في العراق

2021/05/11 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مرشح مستقل للانتخابات عن محافظة كركوك تلقيه تهديدات تطالبه بالتراجع عن قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال حسن شيخاني وهو عضو قيادي في الحركة الاسلامية الكردستانية ان جهة مجهولة قامت فجر اليوم بوضع ظرف يحتوي على رصاصة، ورسالة تهديد بالقتل في باب منزله الكائن في حي القادسية بمحافظة كركوك، مبينا ان رسالة التهديد تضمنت مطالبته بعدم المشاركة في الانتخابات، في حين أشار شيخاني الى انه سيخوض التنافس الانتخابي ولن ينسحب على الرغم من تعرضه للتهديد.

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