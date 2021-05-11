جودت: الحظر الشامل هدفه “سياسي” من أجل السيطرة على الوضع الأمني في العراق

2021/05/11 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، إن الحظر الشامل الذي من المقرر أن يبدأ بالسريان يوم غد الأربعاء، هدفه سياسي وليس صحيا.

وأشارت جودت، الى ان الحكومة تريد فرض هذا الحظر من أجل السيطرة على الوضع الأمني الذي يشهد تراجعا كبيرا في مختلف المحافظات، مبينة ان الحظر الشامل، لم يوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن هذا الحظر طبق سابقاً، ولم يحقق الأهداف المنشودة.

وأكدت جودت ان المسؤولين والسياسيين، هم من يجمع المواطنين حالياً في تجمعات من أجل الدعاية الانتخابية، وهذا يعطي انطباعا للمواطن بأنه لا خطر من الوباء وسط التجمعات.

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