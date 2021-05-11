الوقف السني يدعو إلى مراقبة هلال العيد اليوم

2021/05/11 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا ديوان الوقف السني، الثلاثاء، المواطنين، إلى مراقبة هلال العيد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت وثيقة صادرة عن الوقف السني تلقى "ناس" نسخة منها، (11 أيار 2021)، إنه "تدعو اللجنة الدائمة لتحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني، المواطنين الكرام، إلى مراقبة هلال شهر شوال عند غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 11 أيار".

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