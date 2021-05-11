2021/05/11 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن “القدرة الجديدة للطاقة المتجددة ارتفعت 45% في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير كوفيد-19”.

واضافت ان الصين استحوذت على 50% من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45% هذا العام و58% في 2022.

وعالميا، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالي 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022، مبينة انه الحكومات باعت بالعطاءات 75 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة عن 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة “تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقما قياسيا تلو الآخر”.

وأضاف “شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 بالمئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصلت لـ280 ميغا واط.. قدرة الطاقة المتجددة ترتفع عالميًا لأكبر زيادة منذ 1999) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصلت لـ280 ميغا واط.. قدرة الطاقة المتجددة ترتفع عالميًا لأكبر زيادة منذ 1999) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).