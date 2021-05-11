2021/05/11 | 13:50 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 11 مايو 2021 | 01:37 مساءً

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الوقف السني يدعو المواطنين إلى مراقبة "هلال العيد"

دعا الوقف السنّي، الثلاثاء (11 أيار 2021)، المواطنين إلى مراقبة هلال العيد عند موعد الغروب، وإبلاغ الوقف عن طريق اتصال هاتفي.

وقال الوقف في بيان، إن "اللجنة الدائمة لتحديد أوائل الأشهر الهجرية في الوقف السنّي، تدعو المواطنين الكرام إلى مراقبة هلال شهر شوال عند غروب شمس اليوم الثلاثاء، وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على رقم اللجنة 07707636491".

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