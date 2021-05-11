النزاهة تكشف عن اختلاسات بأكثر من مليار دينارٍ  في زراعة نينوى

2021/05/11 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط الأوليات الخاصة باقتراف أحد الموظفين في الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في نينوى لجريمة اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من مادة سماد الداب.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة، من ضبط الأوليات الخاصة بإقدام موظف يعمل أمين مخزن كوكجلي باختلاس كمية تقارب (1460) ألف طن من مادة سماد الداب.،منوهة بتعاون وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى في العملية.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن سعر الطن في السوق المحليَّة يقارب ال (750.000) ألف دينار، في حين إن إجمالي مبلغ الكميات المختلسة يقارب (000 , 000 , 20, 1) مليار دينار.

وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

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