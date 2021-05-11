مبابي في قائمة فرنسا لأولمبياد طوكيو

2021/05/11 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، تواجد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في القائمة الأولية للمنتخب الفرنسي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو (تموز) المقبل.

قرر مدرب المنتخب، سيلفان ريبول، وضع اسم مهاجم باريس سان جيرمان في قائمته الأولية لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو.

وأوقعت القرعة “الديوك” في المجموعة الأولى التي تضم اليابان والمكسيك، وجنوب إفريقيا، لكن وجود مبابي في هذه البطولة يصطدم بالعديد من العقبات.

تم بالفعل استدعاء ما يقرب من 90 لاعباًَ بشكل مبدئي، وفقاً لطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.

وعلى الرغم من وجوده في القائمة الأولية لمنتخب فرنسا في الأولمبياد، فإن الفرضية الأكثر منطقية هي أن أحلامه الأولمبية ستتأجل إلى عام 2024 في باريس.

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