اعتقال 6 ارهابيين من قبل القوات الامنية

2021/05/11 | 13:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الارهابي في محافظات مختلفة من البلاد.

وقال جهاز مكافحة الارهاب في بيان: بعزمٌ مُتجدد وإرادة صلبة يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب إقتلاع بذرات داعـش الخبيثة في المناطق الآمنة.



حيث باشر جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب نوعي أول أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين بمنطقتي (الأعظمية -وحي الجهاد) في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

واضاف البيان: ان القوات نفذت واجب نوعي آخر في مُحافظتي ديالى وصلاح الدين حيثُ تم إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب.

واشار البيان الى ان قوات جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنت ايضا من الاطاحة بعُنصر إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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