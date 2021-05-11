محافظة عراقية ضمن الأشد حرا عالميا

2021/05/11 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت محافظة النجف، ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأميركية، جدولا اطلعت عليه NRT اليوم، (11 ايار 2021)، بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة نادي في جزيرة فيجي سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة بيلما في دولة النيجر وبواقع 46.6 درجة مئوية، تليها مدينة ماتام في دولة السنغال وبواقع 45.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة عين قزام في الجزائر وبواقع 45.5 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان محافظة النجف سجلت درجة حرارة 44 مئوية والذي جاء في اخر الترتيب بالجدول تسبقه عين اتي في الجزائر وبواقع 44.1 درجة مئوية.

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم.

N.A

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