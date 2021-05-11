2021/05/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء (11 أيار 2021)، ضبط الأوليات الخاصة باقتراف أحد الموظفين في الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في نينوى لجريمة اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من مادة سماد الداب.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة، من ضبط الأوليات الخاصة بإقدام موظف يعمل أمين مخزن كوكجلي باختلاس كمية تقارب (1460) ألف طن من مادة سماد الداب"، منوهة بـ"تعاون وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى في العملية".

وتابعت الدائرة أنَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن سعر الطن في السوق المحليَّة يقارب ال (750.000) ألف دينار، في حين إن إجمالي مبلغ الكميات المختلسة يقارب (1.20.000.000)مليار دينار".

وأكمل البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف عن اختلاسات بأكثر من مليار دينارٍ في زراعة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف عن اختلاسات بأكثر من مليار دينارٍ في زراعة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).