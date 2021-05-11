بالوثيقة.. الكاظمي يوافق على تغيير تسمية أحد الأجهزة الأمنية

2021/05/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تغيير تسمية أحد الأجهزة الأمنية الرسمية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي وافق على اعتماد التسمية الجديدة لمستشار الأمن القومي بدلاً عن مستشار الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي بدلاً عن مستشارية الأمن الوطني، في المخاطبات الرسمية والبروتوكولية".

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