تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد ليفانتي

2021/05/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يحل فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً على منافسه ليفانتي، ضمن فعاليات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويقبع حالياً برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، مناصفةً مع ريال مدريد، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه ليفانتي بمباراة اليوم من أجل خطف الصدارة من أتلتيكو مدريد، بانتظار لقاء الروخيبلانكوس القادم بنفس الجولة أمام ريال سوسيداد المقرر إقامته مساء غد الأربعاء.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة أمام ليفانتي، حيث سيدفع الهولندي رونالد كومان بأوراقه الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

وسيتواجد الثلاثي “ليونيل ميسي، وعثمان ديمبيلي، وجريزمان” في خط هجوم برشلونة، وسيلعب البرسا بثلاثة مدافعين هم “بيكيه، وآراخو، ولينجليه”.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : آراخو، بيكيه، لينجليه

خط الوسط : سيرجينيو ديست، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جوردي ألبا

خط الهجوم : عثمان ديميبلي، ميسي، جريزمان

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