2021/05/11 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | تجدد إطلاق عشرات الصواريخ من غزة باتجاه أسدود وعسقلان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تجدد إطلاق عشرات الصواريخ من غزة باتجاه أسدود وعسقلان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تجدد إطلاق عشرات الصواريخ من غزة باتجاه أسدود وعسقلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).