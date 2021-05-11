النزاهة تضبط اختلاس أموال بأكثر من مليار دينار في إحدى دوائر نينوى

2021/05/11 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط اختلاسات بأكثر من مليار دينار عراقي في دائرة زراعة محافظة نينوى.

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 أيار 2021)، إنه "تمكن فريق عمل مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة، من ضبط الأوليات الخاصة بإقدام موظف يعمل أمين مخزن كوكجلي باختلاس كمية تقارب 1460 ألف طن من مادة سماد الداب"، موضحة أن "العملية جاءت بتعاون وزارة الزراعة/الشركة العامة للتجهيزات الزراعية/قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى في العملية".

وتابعت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية قادت إلى أن سعر الطن في السوق المحلية يقارب الـ750.000 ألف دينار، في حين إن إجمالي مبلغ الكميات المختلسة يقارب 000 , 000 , 20, 1 مليار دينار".

وبينت، "وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات".

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