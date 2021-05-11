تقرير: إدارة برشلونة تخطط لإقالة كومان حتى لو فاز بالليغا

2021/05/11 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ذكر تقرير إعلامي، أن إدارة نادي برشلونة، قد تقيل مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، حتى لو توج "البارسا" بلقب "الليغا" هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن بعض ممثلي مجلس إدارة النادي الكتالوني، يعتقدون أن الأسلوب الذي يغرسه الهولندي في الفريق، لا يتوافق مع الأهداف طويلة المدى للنادي، ويشككون أيضاً في النهج الدفاعي المفرط الذي يتبعه.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المسؤولين في إدارة برشلونة، غير راضين عن أداء الفريق الضعيف في المباريات الكبيرة، ومستعدون لإقالة كومان حتى لو قاد "البارسا" للفوز ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان كومان، تولى تدريب برشلونة الصيف الماضي، وحصد مؤخراً لقبه الأول مع النادي في مسابقة كأس إسبانيا، ويتطلع لإضافة لقب "الليغا"، لكن المهمة ستكون صعبة ومعقدة نظرا لوضعية الفريق الحالية في جدول الترتيب.

وقبل 3 مراحل من إسدال الستار على منافسات الدوري، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة، ويتخلف بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، وبنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

المصدر: روسيا اليوم

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