2021/05/11 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض أمام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمن "معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرة قضائية جديدة في لبنان ضد الأسد ومسؤولين في النظام السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرة قضائية جديدة في لبنان ضد الأسد ومسؤولين في النظام السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).