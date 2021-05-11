2021/05/11 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة سوران عن حصيلة الوفيات بجائحة كورونا في قضاءي سوران ورواندوز منذ انتشارها في اقليم كوردستان.

وقال الدكتور كاروان جمال مدير عام صحة سوران لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان 130 مواطنا من قضاءي سوران ورواندوز فارقوا الحياة بسب اصابتهم بفايروس كورونا، مشيرا الى ان الاصابات المسجلة في القضاءين منذ انتشار الجائحة يبلغ اكثر من 5000 اصابة.

واشار جمال الى، ان الاصابات بكوفيد-19 اخذة بالانخفاض وان عدد الاصابات المسجلة تبلغ نحو 10 الى 15 اصابة بشكل يومي، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحة ضد تفشي فايروس كورونا لا سيما خلال ايام عطلة عيد الفطر المبارك.

PUKmedia خاص

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الوفيات بكورونا في قضاء سوران) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الوفيات بكورونا في قضاء سوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).