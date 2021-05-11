الاتحاد الوطني والتغيير يؤكدان تعزيز العمل المشترك

2021/05/11 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير ان تحالفهما في الانتخابات المقبلة خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك وترسيخ الوئام والاستقرار السياسي في اقليم كوردستان.

وزار وفد من غرفة العلاقات السياسية في حركة التغيير مكتب العلاقات الكوردستانية في الاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة تعزيز العلاقات وبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة في العراق.

واكد الجانبان خلال الاجتماع ان الاتحاد الوطني وحركة التغيير ينظران باهتمام بالغ الى تحالف كوردستان الذي تم تشكيله بينهما للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددا على ان الهدف من تشكيل تحالف كوردستان هو توحيد الصف وترسيخ الوئام والاستقرار السياسي في اقليم كوردستان.

PUKmedia كوردسات نيوز

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