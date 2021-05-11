الوزراء العراقي يوافق على عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية

2021/05/11 | 14:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي على عقد مناقصة التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية، مع شركة أليانز.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الخارجية مع شركة (اليانز) لمناقصة عقد التأمين الصحي …

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