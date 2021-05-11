الصحة تكشف لـNRT قرب صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/05/11 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان قرار الحظر (الشامل او الجزئي او رفعه نهائيا) يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي، فيما بينت الاجراءات المعتمدة للعائدين من الهند.

وذكرت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في تصريح لـ NRT عربية، (11 أيار 2021)، انه "بالنسبة لاجراءات فرض الحظر الشامل، فانه ستكون هناك قرارات خاصة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تعتمد على مستجدات الموقف الوبائي اليومي وتقييمه من خلال مختصين واستشاريين في الصحة العامة وهي من تقرر فرض الحظر الشامل او الجزئي او رفعه نهائيا".

وعن تسجيل حالات بالسلالة الهندية للعائدين العراقيين، أوضحت، انه "لا نملك مختبرات خاصة بالكشف عنها، وتم حجرهم نظرا لعدم تأكيد اصابتهم بفيروس كورونا".

وأكدت فلاح، انه "سيتم توفير مختبر خاص لكشف السلالات قريبا، ولدينا الان مختبر الصحة المركزي الذي يكشف اذا كانت السلالة غريبة من عدمها".

N.A

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