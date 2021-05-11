صدور أوامر عليا بانتشار القطعات الأمنية بين محافظتين للحد من استهداف قاعدة بلد

2021/05/11 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في، الثلاثاء (11 أيار 2021)، بصدور أوامر عليا بانتشار القطعات الأمنية بين محافظتين للحد من استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اوامر عليا من بغداد صدرت بالانتشار في ثلاث مناطق جديدة بين ديالى وصلاح الدين وإعادة مسكها من قبل القوات الأمنية لتضييق الخناق على مستهدفي قاعدة بلد الجوية بسبب استغلالهم بعض الفراغات في الأونة الاخيرة".

واضاف المصدر، ان "هناك اهتماماً كبيراً من قبل القيادات العليا بتأمين محيط وأطراف قاعدة بلد خاصة المناطق التي تشير المعلومات الاستخبارية الى انها استغلت في توجيه ضربات صاروخية نحو القاعدة في الاسابيع الماضية"، لافتا الى ان "خطة الانتشار مستمرة بالتنسيق مع القيادات الامنية".

واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان "هناك عمليات تمشيط مباغتة تجري بين فترة واخرى لبعض المناطق الزراعية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لتفادي اي محاولة جديدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، إلى استهداف متكرر بالصواريخ، من قبل مجهولين.

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