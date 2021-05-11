الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ملف المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/05/11 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، حسن فدعم، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكّلَ لجنة لمتابعة عودة المفسوخة عقودهم من هيأة الحشد الشعبي، ووعد بحل الإشكال.

وقال فدعم في حديث لـ (بغداد اليوم): "منذ فترة ونحن نتابع موضوع المفسوخة عقودهم مع هيئة الحشد الشعبي والإدارة المركزية والمالية للهيئة، وكذلك مع اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب ووزارة المالية، وكذلك مع مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "يوم أمس، كان لقاء لنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضره ممثلون عن المفسوخة عقودهم"، مشيراً إلى أن "الكاظمي وعد بأن يتابع الموضوع شخصياً، وشكّل لجنة من وزارة المالية ومكتبه وهيئة الحشد لمعالجة الإشكال".

وتابع قائلاً: "أعتقد وجود فرصة جيدة لحل هذه المشكلة، وخللها كان إدارياً"، لافتاً إلى أن "الكاظمي قال إنه سيحل الموضوع حتى لو اضطرت الحكومة لتعديل قانون الموازنة فإنه سيجري هذا التعديل".

وبيّن، أن "الكاظمي وعد بأن يتبنى هذا الملف شخصيا ويعالجه ويتابع عودة المفسوخة عقودهم، وأشاد بمجاهدي الحشد، وقال إنهم أصحاب فضل وعودتهم ستكون أمانة في رقبتي وسيشملون بالعودة".

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