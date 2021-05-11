فيسيل كوبي الياباني يجدد لأنيستا رسمياً في عيد ميلاده الـ 37

2021/05/11 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني رسمياً تجديد عقده مع الأسطورة الإسبانية آندرياس إنييستا نجم برشلونة السابق.

وانتقل آندرياس إنييستا ابن 37 عاماً للعب في صفوف فيسيل كوبي الياباني صيف 2018، عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

وغاب النجم الإسباني إنييستا عن معظم مباريات فريقه فيسيل كوبي هذا الموسم بسبب الإصابة، ولكنه عاد مؤخراً بداية هذا الشهر، وشارك في ثلاثة لقاءات متتالية.

ونشرت صفحة نادي فيسيل كوبي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر تمديد عقد النجم الإسباني آندرياس إنييستا لمدة موسمين حتى صيف عام 2023.

وتصادف موعد إعلان نادي فيسيل كوبي عن تمديد عقد آندرياس إنييستا في نفس يوم ميلاد الأسطورة الإسبانية وقائد البرسا السابق الـ 37.

الجدير بالذكر أن آندرياس إنييستا شارك مع فريقه فيسيل كوبي في الموسم الماضي 34 مرة، ونجح في تسجيل ستة أهداف، وصنع مثلهم.

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