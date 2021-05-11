2021/05/11 | 14:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تقرر أن يكون الدوام بنسبة 50% خلال فترة الحظر الشامل (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/11 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تقرر أن يكون الدوام بنسبة 50% خلال فترة الحظر الشامل (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تقرر أن يكون الدوام بنسبة 50% خلال فترة الحظر الشامل (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).