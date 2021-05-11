حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قيادييها في غارة إسرائيلية على غزة

2021/05/11 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (الاراضي الفلسطينية),-(أ ف ب) – قتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية الثلاثاء استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة فرانس برس “استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة”.[…]

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