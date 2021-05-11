القدس : ما مصير منازل عائلات الشيخ جراح؟

2021/05/11 | 14:53 - المصدر: فرانس 24

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في هذه الحلقة من برنامج ريبورتاج Best of: فلسطين: ما مصير منازل عائلات الشيخ جراح؟ الملف النووي الإيراني: هل ستنجح إدارة بادين في وقف مشروع التسلح النووي؟ الأردن: هل يمكن إنقاذ ما تبقى من الصحف الورقية؟ العراق: أبنية بغداد الأثرية مهددة بالإندثار.

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