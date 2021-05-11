القبض على 4 تجار ومتعاطي مخدرات شرقي بغداد

2021/05/11 | 14:55 - المصدر: عين العراق

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء (11 أيار 2021) إلقاء القبض على 4 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الفوج الثاني لواء المشاة 42 الفرقة 11 جيش عراقي، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة الشعب شرقي بغداد، يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما (100 غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتعاطي المخدرات في منطقة الكيارة شرقي بغداد، بحوزتهما (كيس صغير يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، و2 أنبولة للتعاطي، وقداحتين".

وتابعت القيادة في بيانها "تم إحالة جميع المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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