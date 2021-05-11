السفارة العراقية: مستمرون في إجلاء العالقين في الهند

2021/05/11 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأكدت السفارة العراقية في الهند، اليوم الثلاثاء، إجلاء العالقين العراقيين.وقال السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السفارة مستمرة في العمل لتسهيل عودة جميع المواطنين الى العراق"، لافتاً الى أن "السلطات الهندية أصدرت تعليمات بمنع شحن الجثامين المصابين بكورونا".وبين أن "جهوداً حثيثة بذلت من قبلنا بهذا الشأن ،إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن"، مشيرة الى أن "السفارة بصدد إجلاء العراقيين العالقين في الهند حيث تم إرجاع أكثر من 800 مواطن ويوم الخميس المقبل ستكون هناك رحلة لنقل 400 مواطن".

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