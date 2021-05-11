الزراعة تمنع استيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محلياً

2021/05/11 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن منع استيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محليا، فيما دعت جميع المنافذ الحدودية الى الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان انه “أستنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصولي (الرقي والبطيخ ) ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من الـ11 من ايار الحالي”.واضاف ان “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي”، موضحا ان “القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءا من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.واكد ان “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شحة المنتج الزراعي المحلي”، داعيا “جميع المنافذ الحدودية الى الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي”.

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