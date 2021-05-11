ضبط فساد كبير في زراعة نينوى.. والنزاهة تكشف نتائج التحقيقات

2021/05/11 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال موظف في نينوى اختلس كميات كبيرة من مادة "سماد الداب" قيمتها اكثر من مليار دينار.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 أيار 2021)، انه "تمت بموجب مذكرة قضائية تمكن فريق عمل مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة، من ضبط الأوليات الخاصة بإقدام موظف يعمل أمين مخزن كوكجلي باختلاس كمية تقارب (1460) ألف طن من مادة سماد الداب"، منوهة بتعاون وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى في العملية".

واضاف البيان، ان "التحقيقات الأولية قادت إلى أن سعر الطن في السوق المحلية يقارب ال (750.000) ألف دينار، في حين إن إجمالي مبلغ الكميات المختلسة يقارب (000 , 000 , 20, 1) مليار دينار".

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.N.A

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