بداية مفاوضات برشلونة مع ميسي..

2021/05/11 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني ومستقبله خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نهاية عقده.

وينتهي عقد ميسي في حزيران المقبل، بينما كان طلب اللاعب الرحيل في نهاية الموسم الماضي بسبب النتائج الكارثية وعدم الاستقرار.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، ميسي جلس رفقة والده مع الإدارة، ومفاوضات التجديد بدأت بالفعل.

برشلونة يريد توقيع عقد مدى الحياة مع ميسي، حتى بعد اعتزاله كرة القدم، وهو الأمر الذي يلقى استحسان هداف البارسا.

ما يقلق ميسي هو مشروع النادي خلال المواسم المقبلة، حيث يرغب اللاعب في التأكد من أن الفريق قادر على المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

المفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، قبل أن يوقع ميسي على أي شيء.

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