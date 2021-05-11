مجهولون يقتلون شاباً وسط قضاء الشيوخ في ذي قار

2021/05/11 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان شابا لقي حتفه على ايدي مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولون اطلقوا النار على شاب وسط قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار قبل يفروا الى جهة مجهولة، مشيرا الى، ان الشاب فارق الحياة قبل نقله للمستشفى".

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