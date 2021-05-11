بالأرقام.. الأحوال المدنية والجوازات تعلن حصيلة أسبوعية بعمل دوائرها

2021/05/11 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، الحصيلة الأسبوعية لعمل دوائرها في بغداد والمحافظات.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس"، (11 ايار 2021)، "تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن حصيلتها الأسبوعية في دوائرها ببغداد والمحافظات للفترة من 4/30 ولغاية 5/7، والتي تضمنت انجاز 11 ألف و450 بطاقة وطنية، في حين بلغ عدد الجوازات المطبوعة 30 ألف و233 جوازاً، فيما تم منح 89 ألف و200 بطاقة سكن، وإنجاز أكثر من 11 ألف معاملة".

وأضافت، أنه "تم إصدار 620 شهادة جنسية وبدل تالف وضائع ما يقارب 242 معاملة، وفي الأثناء أعلنت عن عدد الوافدين والمغادرين من البلاد قد بلغت اعدادهم 82 ألف و154 ألف شخص".

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